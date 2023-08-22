Путин выступил с видеообращением по случаю Дня государственного флага России

Фото: официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор символом единства страны.
«C этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять идти только вперед, до победы, утверждать славу России», — сказал Путин.
День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос национальным флагом страны.
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