Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства, об сообщили в пресс-службе Кремля.
Представители российского правительства отметили, что нынешняя эскалация в отношениях Палестины и Израиля вызвана застоем в вопросе создания свободного и суверенного государства Палестины.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По словам помощника главы РФ, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.
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«В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», - прокомментировали ситуацию представители пресс-службы.
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Евгения Парфентьева