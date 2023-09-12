Путин: власти США настроили свое общество в антироссийском ключе и духе

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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти США настроили все американское общество против РФ. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
Глава российского государства подчеркнул, что американские власти рассматривают Россию как постоянного врага и «вбивают» это в голову населения.
Напомним, ранее российский лидер заявил, что российских деятелей культуры, которые уехали за рубеж, на Западе заставляют критиковать РФ и что-то изобличать.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Напомним, ранее российский лидер заявил, что российских деятелей культуры, которые уехали за рубеж, на Западе заставляют критиковать РФ и что-то изобличать.
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Екатерина Коршунова