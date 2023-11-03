Путин: Власти страны отреагируют на события в Дагестане в соответствие с законом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны отреагируют на события в аэропорту Махачкалы в соответствие с российским законодательством. Об этом он сообщил во время своего выступления на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Что касается событий в аэропорту Махачкалы, то на них, безусловно, следует обратить внимание и отреагировать согласно российскому законодательству. И это непременно будет сделано, заверил Владимир Путин.
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Александр Бойцов