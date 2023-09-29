Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

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Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, текст документа размещен в электронной базе ГД.
«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - сообщается в тексте документа.
Конвенция Совета Европы (СЕ), подписанная 1 февраля 1995 года. Из стран-членов Совета Европы не подписана Францией, Монако, Андоррой и Турцией; подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом.
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