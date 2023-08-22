Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Пул № 3», журналист Дмитрий Смирнов.
Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.
Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Непосредственно на самом саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел нашей страны — Сергей Лавров.
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Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
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Артем Путинцев