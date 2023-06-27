Путин: Военные остановили гражданскую войну

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну
Президент России Владимир Путин в рамках обращения к военнослужащим заявил, что они остановили гражданское противостояние.
Напомним, сегодня, 27 июня, Путин выступает перед военными, которые участвовали в событиях минувших выходных.
Ранее «Радио 1» сообщало, Шойгу прибыл на Соборную площадь, где выступит Путин.
«Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно», - отметил Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, Шойгу прибыл на Соборную площадь, где выступит Путин.
Татьяна Лаврова