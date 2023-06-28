Путин «ворвался» в эфир немецкого телеканала, прервав речь Бербок

Фото: сайт Кремля
Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию главы МИД ФРГ Бербок речью президента России Путина
Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок в эфире немецкого телеканала Phoenix прервало выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую запись мероприятия на YouTube.
Phoenix неожиданно перестал транслировать совместную пресс-конференцию Бербок и ее коллеги из ЮАР Наледи Пандор, а на экранах вместо них появился президент России с выступлением на Соборной площади Кремля. Отмечается, что закадровый перевод на немецкий отсутствовал. Спустя некоторое время трансляция прекратилась и больше не возобновлялась.
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Phoenix неожиданно перестал транслировать совместную пресс-конференцию Бербок и ее коллеги из ЮАР Наледи Пандор, а на экранах вместо них появился президент России с выступлением на Соборной площади Кремля. Отмечается, что закадровый перевод на немецкий отсутствовал. Спустя некоторое время трансляция прекратилась и больше не возобновлялась.
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Диана Аванесян