Путин возложил контроль за оборотом табака на Росалкогольрегулирование

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Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю оборота табака. Это будет отражено в новом названии ведомства, которое будет теперь именоваться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Ранее, в июне 2023 года, Владимир Путин подписал указ о комплексном регулировании рынка табачной продукции. Нормативный акт закреплял переход функций по контролю оборота табачных изделий к Росалкогольрегулированию.
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Александр Бойцов