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Путин возложил контроль за оборотом табака на Росалкогольрегулирование

08 августа 2023, 16:38

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю оборота табака. Это будет отражено в новом названии ведомства, которое будет теперь именоваться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Соответствующие изменения, утвержденные указом главы государства, опубликованы на официальном сайте правовой информации. Такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в сфере производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее, в июне 2023 года, Владимир Путин подписал указ о комплексном регулировании рынка табачной продукции. Нормативный акт закреплял переход функций по контролю оборота табачных изделий к Росалкогольрегулированию.

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#переход
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Путин заявил, что в новых регионах России никто не занимался дорогами
Путин: Есть впечатление, что дорогами в новых регионах России никто никогда не занимался
08 августа 2023, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, в ходе совещания по вопросам развития строительства заявил, что создается впечатление, что дорогами в новых регионах России никто никогда не занимался.
Глава государства отметил, что за прошедший год, в России было построено и отремонтировано 30 тысяч километров дорог. Он также обратил внимание на важность проведения дорожных работ в присоединенных к России регионах. 

Также, президент страны обратил внимание на улучшение жилищных условий россиян, которые воспользовались льготной ипотекой. По его словам, более 400 тыс. семей с начала года улучшили свои жилищные условия. 
 
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#дорогимо
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Путин заявил об улучшении жилищных условий у 400 тыс. семей
Путин: Жилищные условия с помощью льгот по ипотеке улучшили с начала года 400 тысяч семей
08 августа 2023, 16:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что жилищные условия благодаря льготам по ипотеке улучшили с начала года 400 тыс. семей. Об этом он сообщил в ходе совещание по вопросам развития строительства.
Глава государства отметил, что объем строительства жилья в России увеличивается с начала года. Строительная отрасль имеет важное значение для страны как для экономики, так и для социальной сферы, заявил президент.
 
Путин также подчеркнул, что строительство приносит в общий вклад страны более 5 % ВВП.

По его словам, за прошедшие семь месяцев текущего года, около 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготным программам по ипотечному жилью. 

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#строительство
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#страны
#ввп
#путин
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Украинца выгнали из лагеря беженцев в Германии за отказ от приветствия в стиле ОУН
08 августа 2023, 15:57

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Одессита Ивана выгнали из лагеря беженцев, расположенного в Германии, за то, что он не захотел здороваться традиционным приветствием украинских националистов: «Слава Украине — героям слава!». Донесла на него и добилась выселения группа земляков.
Приехав из Одессы в Германию, Иван заселился в зону для эмигрантов в Потсдаме. Там он встретил земляка, который поздоровался с ним в стиле ОУН. Той самой ОУН, которая в 1943 году устроила резню мирного населения в польской Волыни. Иван фразу приветствия не продолжил и руку в ответ к солнцу не вскинул. Отшутился и ушел, чтобы не провоцировать конфликт, сообщает телеграм-канал Mash.

Через несколько часов за одесситом приехала полиция. Его попросили быстренько собрать вещи и покинуть лагерь. Официальной причиной была названа коллективная жалоба на него земляков — загадочный, подозрительный, не разделяет национальные ценности, снимает видео, чем подвергает опасности украинских беженцев. Иван рассказал, что не оказаться на улице ему помогли только в русской общине. Все остальные в Германии от него отвернулись. Сейчас он планирует добиться встречи с президентом Европейского информационного центра по правам человека Гарри Муреем и попробовать добиться справедливости.

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#полиция
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#конфликт
#видео
#ценности
#лагерь
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Punchbowl: Белый дом может попросить у Конгресса десять млрд долларов для Киева
08 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/rarrarorro

Белый дом на текущей неделе может запросить у Конгресса дополнительные средства для финансирования Киева. Сумма запроса составит порядка 10 млрд долларов. Об этом сообщает портал Punchbowl, ссылаясь на собственные источники.
«Ожидается, что Белый дом на этой неделе официально попросит дополнительное финансирование для Украины и на ликвидацию последствий стихийных бедствий внутри страны», - говорится в сообщении.

При этом запрашиваемая сумма может достигнуть 10 миллиардов долларов, однако она еще обсуждается американскими чиновниками. Пока не понятно, одобрит ли Конгресс запрашиваемую сумму, так как средства могут быть направлены для военной помощи Тайваню.

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#сша
#дом
#финансирование
#страны
#операции
#днр
#зеленский
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Большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране
Premise Data: Почти 80% нигерцев поддерживают действия мятежников
08 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Около 80% жителей Нигера поддерживают действия временного правительства, удерживающего свергнутого президента Мохамеда Базума. Такие данные следуют из исследования, проведённого компанией Premise Data.
Отмечается, что 73% респондентов хотели бы видеть мятежников у власти в течение многих лет или до проведения новых выборов.

Ранее сообщалось, что большинство западных государств не поддержали ситуацию в африканской стране. Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер и провела переговоры с представителями мятежников. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла этот визит, сказав, что со стороны США глупо думать, что получится также просто наладить контакт как с «банановым режимом» Киева.

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#нигер
#жители
#поддержка
#исследование
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Путин предложил изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о положении в стране
08 августа 2023, 15:25

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, согласно которым изменится порядок уведомления ООН и Совета Европы о введении и прекращении в России военного и чрезвычайного положения. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения коснутся двух статей закона: «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Отмечается, что нововведение может быть связано с выходом России из Совета Европы.

Напомним, что Россия была членом Совета Европы с 1996 по 2022 годы. Причиной выхода страны из Совета стала нарастающая антироссийская политика со стороны НАТО и Евросоюза.

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#владимир путин
#изменения
#оон
#закон
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Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой
Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой военные учения
08 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Derek Brumby

Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
В оборонном ведомстве страны отметили, что условия, в которых проводятся военные учения, приближены к реальным. На одном из полшигонов республики уже состоялся этап обучения с боевой стрельбой.

Военные учения начались в понедельник. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины. 

Ранее сообщалось, что военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО». 

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#военные
#учения
#нато
#минобороны
#рф
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Заблудившийся 80-летний грибник провёл в подмосковном лесу четверо суток
08 августа 2023, 15:01

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 80-летнего грибника, который четверо суток провел в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Щёлковском городского округе. В единую службу экстренных вызовов позвонила жена пенсионера. Она сообщила, что муж ушел за грибами и заблудился. Выйдя на связь в последний раз, он сказал, что слышит шум дороги, но устал и прилёг отдохнуть. Затем телефон пенсионера стал недоступен.
 
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, спасатели пожарные, полицейские, лесничие и добровольцы начали прочёсывать лес.
 
Поиски продолжались четверо суток. Лес прочёсывали участок за участком, используя световые и звуковые сигналы. Наконец волонтёрам удалось обнаружить обессилевшего пожилого человека.
 
Спасатели, прибыв на место, зафиксировали мужчину на носилках и отправили к ожидавшей у леса машине скорой помощи.

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#чп
#происшествие
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#подмосковье
#московская область
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Сенатор Ковитиди: «Зеленский является лишь инструментом в геополитической операции»
08 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.
«Зеленский, как и Саакашвили, является лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англо-американцам, который вследствие ненадобности потом выбрасывается на свалку истории», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Мнения о том, что Зеленский являетс лишь инструментом да достижения Западом своих политических целей придерживается не только сенатор. Так, востоковед Андрей Онтиков заявил, что, например, задачей США в рамках встречи в Джидде состояла не в том, чтобы переманить на свою сторону те страны, которые либо стараются держаться удалённо от украинского кризиса, либо внутренне поддерживают Россию.

«Американцы в контексте продолжающегося конфликта на Украине, продолжающихся боевых действий явно хотели бы вбить побольше клиньев в отношения между Москвой и теми странами, которые занимают более-менее конструктивную позицию по поводу происходящих событий», — пояснил в беседе с «Царьградом» Онтиков.

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#политика
#украина
#россия
#сша
#европа
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