Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» в Киргизии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» или «Могила отцов», который располагается в 25 км от Бишкека, передает РИА Новости.
Этот мемориальный комплекс является одним из основных в Киргизии. Именно сюда возлагаются венки главы иностранных государств, прибывших в страну.
Далее российский президент проведет переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Также будут подписаны совместные документы и итоговые заявления для прессы.
Также 12 октября планируются переговоры Путина с его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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Далее российский президент проведет переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Также будут подписаны совместные документы и итоговые заявления для прессы.
Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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Элина Позднякова