Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО и почтил память погибших минутой молчания в рамках встречи с военнослужащими – участниками специальной военной операции, удостоенными государственных наград за боевой подвиг.
Он напомнил, что в рядах тех, кто сегодня присутствует на встрече практически в одном окопе сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в ВС РФ из мест лишения свободы. Они погибли.
Он также отметил, что сегодня как раз проходят похороны одного из этих ребят и почтил их память минутой молчания.
29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.
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«Хочу сказать, что мы все люди и каждый может совершать какие-то ошибки. Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за родину и искупили свою вину в полной мере. Мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», - заявил глава государства.
29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.
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Элина Позднякова