Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ, а также наградит победителя премии «Волонтер года». Об этом Песков сообщил журналистам.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.
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