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Путин впервые прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ

04 декабря 2023, 14:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где он будет участвовать в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
Масштабная выставка будет работать до апреля 2024. На площадках ВДНХ в Москве представлено более 130 экспозиций. Участие в мероприятии примут участники из разных стран мира.

Прежде пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин впервые посетит выставку 4 декабря с момента ее открытия.


Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель выставки получил подарок в виде экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС. Помимо основного приза, жителю Казани и его супруге будет оплачена поездка и 3-х дневное проживание в гостиничном комплексе.

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Медведчук: Украина, выбрав западный вектор, стала самой бедной страной Европы
04 декабря 2023, 14:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина, выбрав западный вектор развития, начала резко беднеть и стала самой бедной страной Европы. Об этом оппозиционер написал в своей статье на сайте «Другая Украина».
Медведчук отметил, что в нынешнем году Украина под руководством Владимира Зеленского в полной мере ощутила на себе комплекс мер «европейского добрососедства» в торгово-экономической сфере. По его словам, украинцам был навязан ложный и заведомо проигрышный концепт вектора Европы по экономической интеграции.

Оппозиционер добавил, что миф о резком увеличении богатства Украины из-за выбранного курса на Европейский союз глубоко распространен на Западе. Однако, по его мнению, ничего общего с правдой не имеет.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

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#сша
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#заявление
#ес
#всу
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«Поставит Киев на колени»: в США раскрыли, что ждет Украину без американских денег
Белый дом сообщил, что до конца года у США закончатся средства для помощи Киеву
04 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/ValleraTo

У США до конца текущего года закончатся деньги для финансирования Украины, а это поставит Киев на колени, если не будет одобрен новый пакет помощи американским конгрессом. Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передает Financial Times.
«У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России», — написала она в письме лидерам обеих партий.
 
По ее словам, деньги нужны как для поставки вооружения на Украину, так и для подержания ее экономики. Янг объяснила, что если украинская экономика рухнет, то страна больше сможет продолжать борьбу, и все закончится. Конгрессмен уверена, что российский президент Владимир Путин это хорошо понимает, поэтому целенаправленно разрушает экономику Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и экспорт зерна.

Таким образом, она заключила, что выделение дополнительных денег Украине принесет пользу и экономике США.

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#деньги
#экономика
#владимир путин
#поставки
#вооружения
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Карта центров поддержки участников СВО и их семей
04 декабря 2023, 14:21

Фото: Фотобанк Московской области

С прошлого года в каждом муниципальном округе Подмосковья работают центры поддержки участников СВО и членов их семей.
Для того, чтобы получить помощь, необходим документ, удостоверяющий личность, подтверждающий родство с мобилизованным, а также реквизиты счета для перечисления помощи. Найти адрес и телефон центра в своем городском округе можно на карте.


Центры оказывают помощь в различных вопросах: 

•восстановление и оформление документов для выплат, на которые семья имеет право;

•устройство ребёнка в детский сад без очереди и освобождение от платы за садик, обеспечение детей (в том числе студентов) бесплатным горячим питанием, оформление и получение путёвок для детей в оздоровительные лагеря и санатории, запись детей и бесплатное посещение ими секций и кружков, зачисление на бесплатную продлёнку школьников (с 1 по 6 классы);

•вызов няни (с детьми сидят участницы проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие», социальная помощь на дому для детей-инвалидов, пожилых родственников, членов семьи с инвалидностью, помощь юриста, нотариуса или адвоката;

•психологическая помощь детям и другим членам семьи, запись к врачам, в том числе узкопрофильным специалистам, получение дополнительного профессионального образования и содействие в поиске работы для жён военнослужащих в зоне СВО;

•решение хозяйственно-бытовых вопросов: ремонт бытовой техники, «мужская» работа по дому (мелкий ремонт, перестановка мебели и т.д.), устранение неполадок в работе систем отопления и канализации, уборка придомовых территорий от снега, травы и листьев (по сезону), доставка дров и многое другое.

Специалисты центра поддержки самостоятельно связываются с нужными ведомствами, при необходимости сопровождают обратившихся, если необходимо личное присутствие заявителя.

Напомним, первоначально центры создавались для помощи семьям мобилизованных. Однако сейчас внимание уделяется близким всех военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО.

Обращайтесь в центры поддержи участников СВО, позвонив на горячую линию 122. Она работает с 9:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 15:00 в выходные. Также можно написать  в телеграм «Мы рядом».

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Песков прокомментировал нарушение американским кораблем суверенитета Китая
04 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует провокации.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда комментировал нарушение кораблем Военно-морских сил США суверенитета Китая, пишет ТАСС. 

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», - объяснил Дмитрий Песков. 
Ранее американский корабль Gabrielle Giffords появился  в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), там самым нарушив суверенитет КНР. 

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#сша
#китай
#политика
#новости
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Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров
Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине ста списанных БТР
04 декабря 2023, 12:36

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, которое было одобрено парламентом 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба болгарского лидера на сайте президента.
Отмечается, что Радаев уверен в том, что в данной технике нуждаются пограничная охрана и спасатели Болгарии. По словам президента, жизнь и здоровье граждан страны являются главным приоритетом.

Напомним, в конце ноября депутаты одобрили соглашение между болгарским МИД и украинским министерством обороны по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Представитель Кремля, комментируя информацию о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским союзом, также добавил, что это «является вопросом самих европейцев».

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#деньги
#помощь
#соглашение
#мид
#украина
#техника
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Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Песков: eвропейцам все сложнее палить деньги в бездонной бочке, помогая Киеву
04 декабря 2023, 12:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля, комментируя информацию о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским союзом, также добавил, что это «является вопросом самих европейцев».

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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#украина
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Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года
04 декабря 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ, а также наградит победителя премии «Волонтер года». Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогли принять участие в мастер-классах от перинатальных центров региона. В Подмосковье действует семь высокооснащённых учреждений, занимающихся родовспоможением: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. Врачи из этих медицинских учреждений провели для гостей выставки «Россия» мастер-классы по уходу за детьми, а также рассказали о послеродовом периоде и других важных для родителей темах.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#владимир путин
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СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией
«Страна.ua»: 44% украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией
04 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/Diy1

44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что 48% граждан Украины поддерживают отказ от переговоров и продолжение боевых действий. По информации издания, зимой и летом прошлого года число поддерживающих такую точку зрения составляло 60%.

Как стало известно, возраст тех, кто поддерживает проведение переговоров с Россией, составляет 18-35 лет. Возрастная группа тех, кто против этого, находится в диапазоне 36-50 лет.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России
Депутат Госдумы Гурулев заявил о возрождении службы СМЕРШ
04 декабря 2023, 11:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ.
Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ. 

Гурулев добавил, что «разговаривал с Дальним Востоком, где базируются российские подводные ядерные лодки и корабли», которым также грозит опасность. Депутат подчеркнул, что по этим причинам следует иначе подходить к вопросам безопасности.

Напомним, «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») принадлежало структурам советской контрразведки в годы Второй мировой войны — с 1943 по 1946 год.

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