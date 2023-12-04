Путин впервые прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где он будет участвовать в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
Масштабная выставка будет работать до апреля 2024. На площадках ВДНХ в Москве представлено более 130 экспозиций. Участие в мероприятии примут участники из разных стран мира.
Прежде пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин впервые посетит выставку 4 декабря с момента ее открытия.
Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель выставки получил подарок в виде экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС. Помимо основного приза, жителю Казани и его супруге будет оплачена поездка и 3-х дневное проживание в гостиничном комплексе.
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Анастасия Крестьянова