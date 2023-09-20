Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД Китая.
Глава государства также отметил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Баку. По словам российского лидера, Москва предпринимает все возможные меры, чтобы направить конфликт в мирное русло.
Владимир Путин также сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре. Прежде об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что точные даты поездки неизвестны.
Власти Азербайджана объявили о проведении антитеррористической операции на территории Карабаха 19 сентября. В настоящее время, по заявлению государственных лиц, военные действия прекращены.
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Владимир Путин также сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре. Прежде об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что точные даты поездки неизвестны.
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Анастасия Крестьянова