Путин встретился с Кадыровым

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство ТАСС.
В своем телеграмм-канале глава республики опубликовал совместное фото с российским президентом и сопроводил его постом, в котором рассказал о ходе встречи. Он заявил, что доложил президенту о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Он также отметил, что были обсуждены перспективные планы и достижения региона. Кадыров сообщил, что глава государства поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин также попросил поздравить бойцов, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Данную встречу позже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин посетит Дагестан.
В своем телеграмм-канале глава республики опубликовал совместное фото с российским президентом и сопроводил его постом, в котором рассказал о ходе встречи. Он заявил, что доложил президенту о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Он также отметил, что были обсуждены перспективные планы и достижения региона. Кадыров сообщил, что глава государства поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин также попросил поздравить бойцов, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин посетит Дагестан.
Анастасия Крестьянова