Путин встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Киргизии

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра состоится саммит СНГ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе встречи лидеры государств должны обсудить нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе и российских миротворцев, находящихся на его территории. Также планировалось затрагивание вопроса возвращения армян из Карабаха в их места проживания.
Ушаков отметил, что планировалось и проведение встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но он отказался от посещения саммита СНГ.
Напомним, что саммит с участием глав государств СНГ состоится в Бишкеке 13 октября. На нём будут присутствовать лидеры России, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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Ушаков отметил, что планировалось и проведение встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но он отказался от посещения саммита СНГ.
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Анастасия Чинкова