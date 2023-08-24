Путин встретился с Сальдо в Кремле

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо.
Сальдо сообщил, что гражданам, которые пострадали в результате разрушения плотины, выплачена материальная помощь. Он добавил, что жителям было выплачено более 300 млн рублей.
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