Путин встретится с руководителем ВЭБ.РФ Шуваловым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в среду, 30 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в октябре 2023 года доллар снова может пробить отметку в 100 рублей. По мнению Беляева, сохранение Центробанком нынешней денежно-кредитной политики может привести только к долгому и монотонному снижению курса рубля. И уже в октябре за 1 доллар могут вновь давать по 100 рублей.
Читайте также:
Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
Кремль назвал одну из причин крушения самолета с Пригожиным
Lenta.ru: Экономист Беляев предупредил, что доллар может опять вырасти до 100 рублей уже в октябре
Екатерина Коршунова