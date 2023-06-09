Путин: ВСУ не достигли успеха ни на одном из направлений контрнаступления





«Все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился», - уверен российский лидер.

Президент Россиизаявил, что ВСУ не смогли добиться поставленных целей ни на одном участке линии соприкосновения в ходе своего контрнаступления.Президент отметил, что последние несколько дней Россия наблюдает за потерями, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления.При этом он признал, что Россия испытывает нехватку в современном вооружении. Однако, по словам президента, оборонно-промышленный комплекс очень быстро развивается, таким образом, все поставленные задачи будут скоро выполнены.