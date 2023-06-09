Путин: ВСУ не достигли успеха ни на одном из направлений контрнаступления

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Президент отметил, что последние несколько дней Россия наблюдает за потерями, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления.
«Все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился», - уверен российский лидер.
При этом он признал, что Россия испытывает нехватку в современном вооружении. Однако, по словам президента, оборонно-промышленный комплекс очень быстро развивается, таким образом, все поставленные задачи будут скоро выполнены.