Путин высказался о попытках запретить российскую культуру

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает попыткой самоубийства кампанию, касающуюся «отмены» за рубежом российской культуры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы много на этот счет говорили - и смеялись, и серьезно говорили, ведь русская культура, российская культура является частью европейской культуры и мировой культуры», - подчеркнул Путин.
По его словам, если кто-то стремится расправиться с культурой РФ, тот уничтожает сам себя. Он также подчеркнул, что убить культуру невозможно.
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