Путин выступил на саммите ШОС

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Российский лидер Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает URA.RU.
Глава РФ поблагодарил страны-партнеры за поддержку России во время попытки военного мятежа. Он также подчеркнул, что страна уверенно развивается, несмотря на санкционное давление Запада.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Одним из главных событий встречи станет присоединение Ирана к союзу в качестве полноправного члена, а также оформление меморандума Белоруссии, которая изъявила желание присоединиться к ШОС.
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Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Евгения Парфентьева