Путин задался вопросом о том, надо ли доходить до Киева

Фото: сайт Кремля
Путин: На риторический вопрос, надо ли дойти до Киева, могу ответить только я сам
Президент России Владимир Путин в ходе проведения встречи с военными корреспондентами задался вопросом о том, стоит ли вновь доходить до Киева в рамках проведения СВО.
По его словам, российские подразделения уже были у Киева, когда заключался договор о мирном разрешении конфликта. Однако, как отметил президент, украинская сторона договор выбросила.
Владимир Путин заявил, что на риторический вопрос о том, нужно ли снова возвращаться в Киев, может ответить только он сам.
Глава государства также отметил, что ВС РФ взяли под контроль практически всю Новороссию и большую часть Донецка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин рассказал о «паркетных генералах» в армии.
По его словам, российские подразделения уже были у Киева, когда заключался договор о мирном разрешении конфликта. Однако, как отметил президент, украинская сторона договор выбросила.
Глава государства также отметил, что ВС РФ взяли под контроль практически всю Новороссию и большую часть Донецка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин рассказал о «паркетных генералах» в армии.
Анастасия Крестьянова