Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Запад все время пытается раскачать Россию
Глава РФ Владимир Путин заявил, что Запад все время старается раскачать Россию, сообщает «РИА Новости».
«Украина – страна, которую Запад использует для раскачивания России», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что ответственность за украинскую трагедию лежит на Киеве. «Сегодняшняя трагедия происходит из-за событий прошлых лет», - отметил глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь заявил, что молчание Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг «Северных потоков» вызывает удивление.
«Украина – страна, которую Запад использует для раскачивания России», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь заявил, что молчание Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг «Северных потоков» вызывает удивление.
Евгения Парфентьева