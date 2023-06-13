Путин: Запад не добьется своих геополитических целей в отношении России

Фото: kremlin.ru
У Запада есть свои геополитические цели в отношении России, но он их никогда не добьется
Глава РФ Владимир Путин предрек провал геополитическим планам Запада против России, сообщает «РИА Новости».
«У Запада свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что танк Т-90 – лучший в мире. «Т-90 – прорыв, лучший танк в мире! Как только на позицию выходит – некому и нечего делать», - заявил российский лидер.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после провала украинского наступления российская армия освободит Одессу и Харьков.
«У Запада свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после провала украинского наступления российская армия освободит Одессу и Харьков.
Евгения Парфентьева