Путин: Запад стремился расширить границы НАТО в сторону России и Китая

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Запад всегда стремился расширить границы НАТО к России, теперь то же самое он делает с Китаем, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы видим, что одним из способов провокации и создания кризиса на Украине было неуёмное стремление западных стран, и прежде всего Соединённых Штатов, расширить НАТО к границам Российской Федерации. Но то же самое они делают и на Востоке, создавая различные замкнутые военные группировки. Они наступают там на те же самые грабли, что и в Европе наступали», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что НАТО не нужна была такая страна в своем составе, как Россия, несмотря на то, что уже не было идеологического противостояния — видимо, проблема была в геополитических интересах. Он также отметил, что США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения.
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Евгения Парфентьева