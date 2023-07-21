Путин: Запад явно разочарован результатами контрнаступления ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин уверен, что руководства стран Запада разочарованы результатом масштабного контрнаступления украинской армии.
По словам российского лидера, ВСУ не смогли добиться никакого результата в ходе своего контрнаступления, которое ранее так громко анонсировалось руководствами Украины и ее союзников.
При этом глава государства подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении, а западная техника при этом прекрасно горит.
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«Результатов у ВСУ пока нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направления тысяч иностранных наёмников и советников, которые были активно использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», - отметил Путин.
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Элина Позднякова