Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Запрет будет распространяться на кредиты и займы, которые жители присоединенных территорий, оформили в банках или микрофинансовых организациях.
До 2026 года, с физических лиц из новых регионов, не будут взыскиваться долговые обязательства. Отмечается, что данная мера не распространяется на долги между физическими лицами и на задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Обнародованный документ вступает в законную силу через 10 дней со дня его опубликования.
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До 2026 года, с физических лиц из новых регионов, не будут взыскиваться долговые обязательства. Отмечается, что данная мера не распространяется на долги между физическими лицами и на задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
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Анастасия Крестьянова