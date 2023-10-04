Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России

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Многие в Европе разделяют взгляды России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Тех, кто в Европе разделяют взгляды России очень много, но ведут они себя потише», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
При этом, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Евросоюз действительно верит в существование нынешней Украины до 2023 года.
«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - заявил политик.
Напомним, российская делегация получила визы для поездки в ООН. Однако, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.
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