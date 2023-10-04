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Путин завил, что многие в Европе разделяют взгляды России

04 октября 2023, 16:25
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Многие в Европе разделяют взгляды России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Тех, кто в Европе разделяют взгляды России очень много, но ведут они себя потише», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

При этом, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что Евросоюз действительно верит в существование нынешней Украины до 2023 года.


«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - заявил политик.

Напомним, российская делегация получила визы для поездки в ООН. Однако, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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#владимир путин
#россия
#европа
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На Украине вновь выступили против русского языка
В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе
04 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/Professor25

В Одессе хотят усилить контроль над использованием русского языка в рекламе. Об этом в соцсети Facebook* сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.
Он отметил, что для обеспечения усиленного контроля необходима слаженная работа органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, которые осуществляют работу в области рекламы, предоставления услуг или торговли. 

Также Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой утвердить городскую языковую программу, которая бы занималась контролем за размещением рекламы на иных, кроме украинского, языках. Он также отметил, что при обнаружении нарушений, реклама должна быть демонтирована. 

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#русский язык
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#одесса
#запрет
#реклама
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Политолог Перенджиев оценил шансы Фицо занять пост премьера в Словакии
04 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto.com/Дмитрий Ларичев

Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо может вновь занять этот пост с вероятностью 50%.
«Шансы 50 на 50. Но у Фицо с его электоратом резонировало именно то, что он пообещал сосредоточиться на проблемах самой Словакии», — отметил в беседе с RuNews24.ru Перенджиев.

При этом, эксперт добавил, что Запад приложит максимальные усилия для того, чтобы помешать Фицо занять пост премьера из-за его стремления проводить суверенную национальную политику в стране.

Ранее в Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным.

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#выборы
#запад
#политика
#словакия
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Путин: Создание многополярного мира неизбежно и необходимо
04 октября 2023, 16:15

Фото: kremlin.ru

Создание многополярного мира неизбежно, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо перестраивать всю мировую экономическую систему, поскольку она служит исключительно руководителям «золотого миллиарда». Как отметил Путин, абсолютно все финансовые институты мира выслужены так, чтобы служить всего нескольким странам.

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#владимир россия
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Рябков: Российской делегации выдали визы для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/FTiare

Российская делегация получила визы для поездки в ООН, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявлял, что пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки». Россия даже собиралась подыскивать альтернативное место для проведения переговоров и уличала США в злоупотреблением полномочиями (штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке). Однако, ситуация круто изменилась и российской делегации визы все же выдали.

При этом, как отметил Рябков, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.

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#сша
#россия
#визы
#оон
#ядерное
#мид рф
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Политолог Дробницкий: «Отказ от пакета Байдена — удар по поддержке Украины»
04 октября 2023, 15:40

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в США уже начался процесс распада позиции по безусловной поддержке Украины.
«Хоть и на полтора месяца, но отказ от финансирования большого байденовского пакета в $24 млрд — уже удар по политике поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Появился целый ряд республиканцев в сенате и палате представителей с жёсткой позицией. Помощь Украине так или иначе выделят, потребуют аудитов, создадут особую группу, но это начало эрозии. Позиция безусловной поддержки Киева даже на уровне конгресса уже распадается», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.

Ранее сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин заявил, что отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны.

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#сша
#страны
#ес
#политика
#украина
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Германию заподозрили в тайном соглашении с Украиной
МИД Польши: Украина и Германия заключили тайное соглашение о вступлении в ЕС
04 октября 2023, 15:34

Фото: istock / andriano_cz

Германия могла пообещать Украине ускоренный процесс вступления в Европейский союз. Такое мнение выразил заместитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, его слова передает британская газета Financial Times.

В интервью изданию он рассказал о своих подозрениях о том, что Берлин мог заключить секретное соглашение с Киевом. Кроме того, Мулярчик также обвиняет ФРГ в разжигании ненависти между Варшавой и Киевом ради собственной политической выгоды.

«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству», — сообщил Мулярчик.
Также заместитель польского МИД заявил, что возможно между Украиной и ФРГ есть договоренность, что при смене правительства Польши, Украина быстрее вступит в Европейский союз. По мнению Мулярчика, ЕС находится под серьезным влиянием Германии.

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#соглашение
#мид
#украина
#мнение
#германия
#фрг
#интервью
#ес
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Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки»
Рябков: США не выдали визы российской делегации для встречи «ядерной пятерки»
04 октября 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Соединенные Штаты пока не выдали визы российским представителям для встречи «ядерной пятерки», которая состоится в Нью-Йорке, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью для Lenta.ru.
«Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии ГА ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», - прокомментировал ситуацию Рябков.

Замминистра заявил, что Россия найдет альтернативный способ для проведения переговоров. При этом, он отметил, что невыдача российской делегации виз стала очередной демонстрацией злоупотребления США своих полномочий. 

Напомним, в состав неформального объединения «ядерной пятерки» пятерки входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

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#сша
#россия
#франция
#китай
#визы
#великобритания
#оон
#переговоры
#ядерное
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Стала известна причина отказа Азербайджана от участия в переговорах в Гранаде
Алиев отказался от участия в переговорах из-за проармянской позиции Франции
04 октября 2023, 15:19

Фото: istockphotо/Niko_Cingaryuk

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.
Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.

Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.

Предполагалось, что встреча с участием Азербайджана, Армении, Франции, Германии и ЕС пройдет на полях саммита Европейского политического сообщества 5 октября в испанской Гранаде.

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#франция
#париж
#германия
#азербайджан
#встреча
#армения
#ес
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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по Нагорному Карабаху
04 октября 2023, 15:04

Фото: сайт Кремля

В издании Politico появилась статья, в которой утверждалось, что за два дня до начала азербайджанской военной операции в Стамбуле прошли переговоры с участием представителей России, США и Евросоюза. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По информации газеты, США на встрече представлял главный советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луи Боно, Евросоюз — специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Но это не было переговорами в полном смысле слова, как об этом пишет Politico. Официальный представитель Кремля отметил, что в статье имеется очень много допущений и неточностей. Были определенные встречи и обсуждения, но никаких конкретных решений по их итогам не было принято, заключил Песков.

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#сша
#мид
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#евросоюз
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