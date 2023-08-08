Путин заявил, что в новых регионах России никто не занимался дорогами

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Президент России Владимир Путин, в ходе совещания по вопросам развития строительства заявил, что создается впечатление, что дорогами в новых регионах России никто никогда не занимался.
Также, президент страны обратил внимание на улучшение жилищных условий россиян, которые воспользовались льготной ипотекой. По его словам, более 400 тыс. семей с начала года улучшили свои жилищные условия.
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Анастасия Крестьянова