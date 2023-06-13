Путин заявил, что цели СВО меняться не будут

Фото: сайт Кремля
Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут
Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с военными корреспондентами, ответил на вопрос о том, будут ли меняться цели СВО.
По его словам, задачи спецоперации меняются с учетом складывающейся ситуации. Глава государства подчеркнул, что в целом цели СВО меняться не будут, так как они носят фундаментальный характер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин оценил вероятность введения военного положения на территории страны. Российский лидер заявил, что необходимости введения режима на территории всей России нет.
По его словам, задачи спецоперации меняются с учетом складывающейся ситуации. Глава государства подчеркнул, что в целом цели СВО меняться не будут, так как они носят фундаментальный характер.
Анастасия Крестьянова