Путин заявил, что доллар используется в мире как инструмент борьбы

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеффом заявил, что доллар используется в качестве инструмента финансовой борьбы.
Также, в ходе переговоров с главой банка стран БРИКС, Владимир Путин указал на то, что расчеты между членами объединения производятся в национальных валютах. Он также подчеркнул, что развивающиеся страны могут осуществлять платежи в своих денежных единицах.
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Анастасия Крестьянова