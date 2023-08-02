Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами

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Президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко и Тунисом.
Напомним, ранее выяснилось, что РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году. По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.
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