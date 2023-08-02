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Путин заявил, что готовится соглашение с тремя африканскими странами

02 августа 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко и Тунисом.

Глава российского государства также отметил, что нельзя упустить другие регионы, поскольку «континент огромный».

Напомним, ранее выяснилось, что РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году. По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.

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#владимир путин
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Зеленский захотел сделать ближайшие политические сезоны во всех странах проукраинскими
Зеленский заявил, что ближайшие полгода будут самыми важными для Украины
02 августа 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ближайшие полгода станут самыми важными для страны, видео с обращением он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Сегодня у нас с вами особая, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас – самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Есть время подготовиться», - прокомментировал ситуацию Зеленский.  

Глава Украины призвал к усиленной интеграции Киева с партнерами из западных стран в целях восстановления экономики страны, а также получении вооружения, финансовой помощи и гарантий безопасности.  

Период с сентября по декабрь, по словам Зеленского, станет «периодом ответственных решений», как для Украины, так и для всех ее партнеров.

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#украина
#нато
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Американский трансгендер занял пост в правительстве Украины
Одним из спикеров сил обороны Украины стал американский трансгендер
02 августа 2023, 18:42

Фото: iStock/JARAMA

Одним из официальных представителей сил обороны Украины стал трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло, сообщает издание Страна.ua.
​​​​​По информации СМИ, Эштон-Чирилло – журналистка. Она выступила в ряды Вооруженных сил Украины в прошлом году, работала медиком в территориальной обороне и получила ранение.  

«Она ведет новый англоязычный проект сил теробороны «Россия ненавидит правду», нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено «противодействие российской пропаганде», - прокомментировали ситуацию в издании.

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#украина
#власть
#всу
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В США заявили, что Запад вынудит Украину пойти на переговоры с РФ
Экс-разведчик США Риттер: Запад вынудит Украину к мирным переговорам с РФ
02 августа 2023, 18:34

Фото: iStock/Diy13

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что на мирных переговорах в Саудовской Аравии руководства стран Запада вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией.
«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Таким образом, Риттер уверен, что западные страны заставят Зеленского пойти на уступки и отказаться от своих требований. Риттер также считает, что проведение мирной конференции по конфликту на Украине без России указывает, что США и союзники проигрывают, так как зачем им собираться, если они «выигрывают», заключил Риттер.

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#переговоры
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В Подмосковье провели обучение для членов УИК из Балашихи, Мытищ и Реутова
02 августа 2023, 18:11

Фото: Мособлизбирком

В Мособлизбиркоме прошёл четвертый обучающий семинар с членами подмосковных участковых избирательных комиссий. Участниками стали представители городских округов Балашиха, Мытищи и Реутов, сообщается в Telegram-канале комиссии.
На семинаре подробно разобрали нюансы работы с интерактивным рабочим блокнотом, отработали на практике способы развития эмоциональной устойчивости членов УИК, поговорили об особенностях мышления и восприятия ситуаций в дни голосования.  
«Это будет мой первый опыт работы членом УИК. При подготовке к предстоящим выборам возникает большое количество вопросов. Хорошо, что проводится подобное обучение. Нам дали инструменты работы с собственными эмоциями, реагирования на нестандартные ситуации», – поделилась председатель УИК №1654 Наталья Тутушкина.  
В ближайшее время Мособлизбирком планирует провести еще семь подобных семинаров, охватив все 3928 участковых избирательных комиссии Подмосковья.
 
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#подмосковье
#московская область
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«Варшаве придется заплатить за свою позицию», считают в Польше
Myśl Polska: Польше придется заплатить за свою антироссийскую позицию
02 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/ValleraTo

В Варшаве еще не осознают, что в будущем Польше придется заплатить за свою антироссийскую позицию, считают авторы статьи для Myśl Polska.
«Эмоциональное проявление тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, а лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

Помимо этого, рано или поздно Польше придется заплатить за свою «агрессивно-ненавистническую позицию по отношению к России», считают в издании.  

Авторы статьи также призвали власти Польши вспомнить, как украинцы, открыто восхваляющие нацистов, сейчас занимают руководящие должности в стране.

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#польша
#украина
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Зеленский умудрился разозлить своих союзников из НАТО, включая США
CNBC: Реакция Зеленского на отказ принять Украину в НАТО разозлила его союзников
02 августа 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский разозлил своих западных союзников недовольной реакцией на отказ НАТО принять Киев в Североатлантический альянс, сообщает CNBS.
«Владимир Зеленский, как говорят, разозлил некоторых союзников в преддверии недавнего саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле, когда он назвал «абсурдными» отсутствие точного графика по щекотливом вопросу о членстве в НАТО и «условия», которые необходимо выполнить перед вступлением в альянс», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

Представители телеканала отметили, что между Киевом и его западными союзниками нарастает напряжение. Своими выходками Зеленский вызывает раздражение у лидеров НАТО, в том числе в американской администрации.  

При этом, в CNBS подчеркнули, что США и НАТО приложили не мало усилий, чтобы заставить Зеленского ценить ту помощь, которую он получает, и не требовать больше.

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#нато
#сша
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Путин заявил, что у политики киевского режима нет будущего
02 августа 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их, по этой причине у такой политики не было и не будет будущего. Об этом глава российского государства в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на церемонии награждения, проходившей в Екатерининском зале Кремля, поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм. Путин отметил, что к наградам также представлены сотрудники Росгвардии и МВД, которые 24 июня принимали участие в пресечении мятежа.

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Боливия выразила желание вступить в БРИКС
Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в БРИКС
02 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/bennymarty

Посольство Боливии в Москве передало российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС, заявил посол страны в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

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#посол
#россия
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Экс-пресс-секретарь Шиа: Киев никогда не будет удовлетворен объемом помощи
02 августа 2023, 16:29

Фото: iStock/alzay

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что власти Украины всегда будут недовольны объемом предоставляемой Киеву военной помощи, требуя передать все больше вооружения для ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Они (киевские власти - ред.) всегда будут не удовлетворены с точки зрения потребностей, нуждаясь в больших и больших объемах (военной помощи - ред.) с течением времени», - приводит телеканал слова Шиа.

Он также выразил уверенность в том, что союзники не поймут подобное недовольство, так как уверены в том, что делают для Украины все возможное. Таким образом, по словам Шиа, киевским властям и НАТО для продолжения взаимодействия стоит найти ресурсы, чтобы справиться в с подобным несоответствием.

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#россия
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