Путин заявил, что испытывает к Дагестану теплые чувства

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Президента РФ Песков: Путин питает теплые чувства к Дагестану и рад развитию региона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства испытывает к Дагестану теплые чувства и разделяет радость жителей в связи с развитием региона. Об этом пишет издание
«Газета.ру».
Сообщается, что российский лидер посетил республику 28 июня. В ходе визита он побеседовал с жителями Дербента. Песков также подчеркнул, что президент был с Дагестаном в тяжелые времена и рад реализации планов республики, которые заключаются в ее развитии.
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Анастасия Крестьянова