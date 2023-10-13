Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

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Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.
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Екатерина Коршунова