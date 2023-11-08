Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ

Странам СНГ нужна серьезная превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, нужно максимально задействовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их советов безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран СНГ, которая открылась в среду в Москве.