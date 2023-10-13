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Путин заявил, что на Украине уничтожены все основные отрасли

Путин: предложение ЕС Украине было равнозначно уничтожению основных отраслей
13 октября 2023, 16:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что предложение Европейского союза, которое было сделано Киеву, равнозначно уничтожению всех основных отраслей Украины. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Глава российского государства отметил, что сейчас мы наблюдаем за этим.

Ранее Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате. Российский лидер отметил, что это их выбор.


Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ. В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.

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На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
Путин: есть данные о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток
13 октября 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что можно продать. Об этом Путин сообщил на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
Глава российского государства пояснил, что имеется информация о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток. Путин выразил сомнение в том, что это делается на уровне руководства в Киеве.

Ранее Путин заявил, что предложение Европейского союза, которое было сделано Киеву, равнозначно уничтожению всех основных отраслей Украины. Российский лидер отметил, что сейчас мы наблюдаем за этим.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.

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#заседание
#лидер
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#вооружения
#путин
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Военэксперт Дандыкин: Движение ХАМАС могло заминировать побережья сектора Газа
13 октября 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что боевики движения ХАМАС могли заминировать всё побережье сектора Газа.
При этом, по его словам, Израиль может не обладать достаточным количеством ресурсов для проведения десантной операции.

«У Израиля есть несколько немецких подлодок и корветов, американских корветов, ракетных, сторожевых и десантных катеров. Десантных кораблей, насколько я знаю, у них либо мало, либо вообще нет. Скорее всего, ВМС Израиля выполняют второстепенные функции — блокируют побережье, не позволяя посторонним судам приближаться или сбежать хамасовцам», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дандыкин.

При этом, специалист не исключил варианта, когда ЦАХАЛ попытается высадить на побережье группу спецназовцев.

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#израиль
#конфликт
#военные
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#хамас
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Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе
Путин: Украина стала беднейшей страной в Европе, забрав первенство у Молдавии
13 октября 2023, 16:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ранее Молдавия была беднейшей страной в Европе, однако она уступила свое место Украине. Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос журналистов в рамках пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине», - сказал Путин.

Он уточнил, что Украина на данный момент является беднейшей страной в Европе и по доход, и по всем другим показателям.

Путин также заявил, что предложение Европейского союза, которое было сделано Киеву, равнозначно уничтожению всех основных отраслей Украины.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ. В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.

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#сотрудничество
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#лидер
#путин
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Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
Путин: РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана
13 октября 2023, 16:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Азербайджана и Армении. Российский лидер подчеркнул, что Алиев и Пашинян это знают. Об этом Путин сообщил на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
Глава российского государства добавил, что нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По мнению президента, при доброй воле все это можно совершить.

Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. 

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.

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#заседание
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#лидер
#путин
#рф
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«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане
Путин о возвращении Фридмана: Будущее каждого из нас зависит от того, что делаем
13 октября 2023, 16:46

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин высказался о возвращении в Россию бизнесмена Михаила Фридмана, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
«Будущее каждого из нас зависит от того, что делаем, одно дело – нарушать закон, другое – нарушать морально-этические нормы», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Напомним, Фридман проживал в Лондоне, однако, из-за санкционного давления вынужден был переехать в Израиль, где спустя неделю после его прибытия обострился военный конфликт с Палестиной. Позже стало известно, что бизнесмен возвращается на Родину, в Москву.

В настоящий момент против бизнесмена могут завести два уголовных дела из-за того, что в начале спецоперации он и его коллега Пётр Авен перевели 150 миллионов евро на помощь Вооруженным силам Украины.

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#владимир путин
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«Ничему хорошему не научат»: Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ
Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ
13 октября 2023, 16:36

Фото: kremlin.ru

Путин призвал россиян отказаться от чтения американских СМИ, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
«Вы зря читаете американские СМИ, они вас нехорошему научат», - прокомментировал ситуацию Путин.   

Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.

Саммит лидеров стран Содружество Независимых Государств (СНГ) проходит в столице Киргизии Бишкеке.

По итогам заседания главы государств подписали 16 документов, в том числе об учреждении Международной организации по русскому языку, председательстве в СНГ в 2024 году, Заявлении глав государств-участников содружества о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.

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#владимир путин
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#саммит
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ВЦИОМ: Доверие Путину выразили более 78% россиян
13 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/setthaphat dodchai

Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со 2 по 8 октября провел опрос среди граждан России с целью определения их степени доверия своему президенту. Согласно исследованию, рейтинг Владимира Путина за неделю увеличился на 1,3 процентных пункта и ему теперь доверяют 78,3% россиян.
Уровень доверия к деятельности президента России составил согласно опросу также поднялся на 1,3 процентных пункта (п.п.) и составил 74,9%, отмечается в исследовании. Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% респондентов (плюс 1,2 п.п.), а работу его председателя Михаила Мишустина — 52% опрошенных (плюс 0,9 п.п.).

Спросили россиян также об их отношении к лидерам парламентских партий. Например, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% респондентов (плюс 2,4 п.п.), главе «Справедливой России - За правду» Сергею Миронову — 27,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (плюс 1,8 п.п.).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет.

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#правительство
#партия
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В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
Депутат Соболев: США могут использовать конфликт в Израиле для нападения на Иран
13 октября 2023, 16:28

Фото: iStock/Jon Rehg

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Вашингтон может воспользоваться палестино-израильским конфликтом для нападения на Иран. Об этом Соболев сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Соболев отметил, что этот конфликт сложный. По его мнению, РФ должна приложить максимум усилий дипломатического характера для остановки кровопролития.

Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил. Парламентарий напомнил, что ВС России находятся на территории Сирии.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании.

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#россия
#израиль
#конфликт
#армия
#владимир путин
#президент
#остановки
#операции
#рф
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В Кремле отреагировали на запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным
Песков переадресовал запрос секретаря ОДВЗЯИ Флойда о встрече с Путиным в МИД
13 октября 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с Путиным.
Песков отметил, что не считает, что такая беседа — это уровень президента. 

«Наверняка есть контакты по линии министерства иностранных дел», — заключил пресс-секретарь.

Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ попросил о встрече с ключевыми руководителями Российской Федерации. Флойд выразил озабоченность такими намерениями российских властей и напомнил, что ДВЗЯИ является важной частью международной архитектуры безопасности и мира.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. 

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#сша
#владимир путин
#президент
#песков
#рф
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