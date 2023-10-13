Путин заявил, что на Украине уничтожены все основные отрасли

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что предложение Европейского союза, которое было сделано Киеву, равнозначно уничтожению всех основных отраслей Украины. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Глава российского государства отметил, что сейчас мы наблюдаем за этим.
Ранее Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате. Российский лидер отметил, что это их выбор.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ. В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.
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Ранее Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате. Российский лидер отметил, что это их выбор.
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Екатерина Коршунова