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Путин заявил, что НАТО не нужна Россия

05 октября 2023, 17:03
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО.
Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.

ранее Песков анонсировал крайне важное выступление Путина. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.


«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал Песков.
В этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.

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Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами
05 октября 2023, 17:23

Фото: kremlin.ru

Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС призван стать стержнем более справедливого миропорядка. В настоящий момент к БРИКС стремятся присоединиться крупнейшие развивающиеся страны мира.

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Путин считает, что гармонию в сфере безопасности можно достичь
05 октября 2023, 17:21

Фото: kremlin.ru

Гармония в сфере безопасности достижима, считает президент РФ.
Владимир Путин считает, что некоторым странам просто надо отбросить гордыню и перестать смотреть на остальных как на изгоев.

Также президент РФ отметил, что Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить. Об этом он заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Сейчас российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Также Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.

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#россия
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Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи
Путин: Россия понимает к чему стремится, никто не создаст искусственные барьеры
05 октября 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осознает к чему стремится. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства отметил, что никто не будет создавать искусственные барьеры.

Ранее российский лидер заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила. 

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

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#сочи
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Медведев заявил, что Запад «проталкивает» переговоры для ослабления России
Медведев: Запад пытается протолкнуть переговоры, чтобы ослабить Россию
05 октября 2023, 17:10

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается протолкнуть переговорный процесс для того, чтобы ослаблять Россию и помогать накапливать Киеву силы.
Медведев подчеркнул, что России не нужны такие переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.

Напомним, в настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

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#владимир путин
#президент
#правила
#медведев
#переговоры
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Путин напомнил, кто на самом деле бомбил Донбасс и запугивал крымчан
Путин: Россия не грозила Донбассу бомбежками и не запугивала Крым
05 октября 2023, 17:07

Фото: kremlin.ru

Не Россия запугивала крымчан и бомбила Донбасс, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
 «Не Россия пыталась пригрозить Донбассу бомбежками и запугивать Крым, на протяжении 10 лет бомбила, стреляла, танки применяла и убивала людей», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, ранее в ООН заявили, что с начала спецоперации, на территориях, которые перешли под контроль РФ погибли 2086 мирных жителей, кроме того, различные ранения получили 2921 человек.

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#днр
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#владимир путин
#украина
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Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила
05 октября 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Ранее глава российского государства заявил, что за двадцать лет в мире произошли серьезные изменения. Российский лидер отметил, что когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.


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#безопасность
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#заседание
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#путин
#песков
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Россия не начала войну на Украине, она ее заканчивает, заявил Путин
Путин: Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить
05 октября 2023, 16:57

Фото: kremlin.ru

Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить», - прокомментировал ситуацию глава РФ.      

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#россия
#договор
#украина
#лидер
#путин
#рф
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Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет
Путин заявил о смене мирового устройства за 20 лет
05 октября 2023, 16:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что за двадцать лет в мире произошли серьезные изменения. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» будет крайне содержательной.

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#эксперт
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#песков
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«Придется просить мира»: На Западе предрекли исход украинского конфликта
Bloomberg: Киеву придется просить мира на невыгодных условиях
05 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Отсутствие западной помощи вынудит президента Украины Владимира Зеленского просить мира на невыгодных условиях, об этом историк Хал Брэндс написал в статье для Bloomberg.
«Даже при самом благоприятном исходе «самоустранение» Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», - прокомментировал ситуацию Брэндс.

По словам историка, восполнить дефицит, который создастся при отсутствии западной помощи, попробуют другие западные страны, однако, их ресурсов также не хватит на долгосрочную поддержку конфликта. 

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет.

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