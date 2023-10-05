Путин заявил, что НАТО не нужна Россия

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО.
Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.
ранее Песков анонсировал крайне важное выступление Путина. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.
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ранее Песков анонсировал крайне важное выступление Путина. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.
«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал Песков.В этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.
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Мария Фирсова