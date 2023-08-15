Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал

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Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления.
По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты. Западные страны тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима, такими действиями они увеличивают продолжительность конфликта, отметил президент.
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