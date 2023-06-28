Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа

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Путин заявил, что не сомневался в реакции россиян по поддержке власти на фоне попытки мятежа 24 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что не сомневался в реакции россиян по поддержке власти на фоне попытки мятежа 24 июня. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.
По словам Меликова, решение российского лидера было поддержано всем населением республики. Путин отметил, что не испытывал сомнений в том, что его поддержат во всей стране.
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По словам Меликова, решение российского лидера было поддержано всем населением республики. Путин отметил, что не испытывал сомнений в том, что его поддержат во всей стране.
«Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране», -заявил президент.
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Анастасия Крестьянова