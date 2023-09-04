Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с украинским кризисом, будут обсуждаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
«Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», — отметил Путин.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
Читайте также:
Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке
Екатерина Коршунова