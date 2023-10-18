Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

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Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет бороться за интересы своей страны.
«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что его мнение по тем или иным вопросам не всегда совпадают с мнением Орбана, однако это не мешает лидерам двух государств вести диалог и искать компромиссные решения.
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