Путин заявил, что организаторы мятежа предали свою страну

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Путин: Организаторы мятежа предали свою страну, народ и тех, кого втянули в преступление
Президент России Владимир Путин, в ходе своего обращения заявил, что организаторы мятежа предали свою страну, народ и тех, кого втянули в преступление.
Он также выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб и военнослужащим, которые встали на пути мятежников. Глава государства отметил, что им с самого начала предпринимались шаги, чтобы не допустить кровопролития.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что ВС РФ нанесли удары по позициям бойцов компании.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер».
Он также выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб и военнослужащим, которые встали на пути мятежников. Глава государства отметил, что им с самого начала предпринимались шаги, чтобы не допустить кровопролития.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер».
Анастасия Крестьянова