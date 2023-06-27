Путин заявил, что подразделения из зоны СВО не снимались в выходные

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Владимир Путин заявил, что РФ не снимала боевые подразделения из зоны СВО в выходные
Президент России Владимир Путин в рамках обращения к военнослужащим заявил, у России не было необходимости снимать боевые подразделения из зоны спецоперации 24 июня.
Напомним, сегодня, 27 июня, Путин выступает перед военными, которые участвовали в событиях минувших выходных.
Ранее «Радио 1» сообщало, военные остановили Гражданскую войну.
«Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО во время попытки мятежа», - уточнил Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, военные остановили Гражданскую войну.
Татьяна Лаврова