Путин заявил, что после ядерного удара по России враг не сможет выжить

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
Ранее российский лидер заявил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.
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Екатерина Коршунова