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Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

Путин: позиции РФ и Венгрии не всегда совпадают, но важно обменяться мнениями
17 октября 2023, 12:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Венгрии далеко не всегда совпадают, однако чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран ЕС не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Ранее Путин заявил, что товарооборот РФ и Венгрии упал на 35% за первые 7 месяцев этого года. Российский лидер отметил, что необходимо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации.

Глава российского государства подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.


Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#отношения
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Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда
Путин: в основе отношений РФ и Таиланда всегда было взаимное уважение
17 октября 2023, 13:58

Фото: iStock/Three_k

Президент России Владимир Путин заявил, что взаимное уважение и учёт интересов друг друга всегда были в основе отношений РФ и Таиланда. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Российский лидер отметил, что отношения между двумя государствами развиваются многопланово, однако товарооборот в прошлом году немного снизился. Путин выразил надежду на то, что смешанная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству внесет свой вклад в изменение текущей ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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Путин отметил увеличение потока российских туристов в Таиланд
Путин: с начала года Таиланд посетили почти миллион россиян
17 октября 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил увеличение туристов из России в Таиланд. Об этом он сказал в рамках встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине.
«Увеличивается турпоток. За январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян», - сказал глава российского государства.

Он также отметил, что в ближайшие два года планируется перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Там он также встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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Российский посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»
Посол РФ Викторов заявил, что гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофе
17 октября 2023, 13:51

Фото: istock / rrodrickbeiler

Гуманитарная ситуация в Газе близка к хаосу и катастрофе, ее невозможно решить за один день. С таким заявлением выступил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов во время брифинга. Информацию сообщает издание «Лента.ру».
Российский посол также обратил внимание на позицию РФ по ситуации в Газе. Российская сторона уже не раз призывала к прекращению огня между конфликтующими сторонами и предлагала создавать гуманитарные коридоры в регионе. Викторов отметил, что Россия уже занимается с Египтом и Израилем вопросом открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с сектором Газа.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе. Он заявил, что это показательно определяет, кто действительно выступает за мир, а кто преследует личные цели и хочет видеть продолжение конфликта. 

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#посол
#министр
#рф
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Никулин: Ядерное оружие сдерживает мир от третьей мировой войны
Политолог Никулин объяснил, почему ядерное оружие полезно миру
17 октября 2023, 13:46

Фото: IStock/Gerasimov174

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отзыв документа позволит понять США, что «гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит». Володин подчеркнул, что отзыв ратификации обеспечит национальную безопасность России.

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Часы судного дня ещё не пробили, но мы находимся в опасной ситуации. Это связано с распространением ядерного оружия <…> Против этого и выступает ООН, они заявляют о нераспространении ядерного оружия, и все страны обязались не распространять более. Хотя у каждого правила есть исключение: тот же Израиль и Пакистан получили оружие, можно сказать, нелегально», — сказал Никулин.
При этом, специалист подчеркнул, что ядерное оружие всё считается сдерживающим. По его мнению, именно благодаря этому мир избежал третьей мировой войны.
«Я считаю, что ядерное оружие оберегло человечество от третьей мировой войны. По крайней мере, лет 80 оберегает, ведь если бы ядерного оружия не было, то третья мировая война уже давно состоялась бы с учётом противостояния держав. То есть это всё-таки оружие сдерживания», — добавил Никулин.
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#ядерное оружие
#безопасность
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Суд Москвы оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России
Суд оштрафовал Zoom на 115 миллионов рублей в рамках закона о приземлении
17 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

Сервис видеосвязи Zoom оштрафован мировым судьёй 422-го судебного участка Таганского района Москвы более чем на 115 миллионов рублей на за осуществление деятельности на территории России в отсутствие представительства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек», - говорится в решении суда.

Уточняется, что подобное дело в суде рассматривается впервые. Данная статья была введена в УК РФ в 2022 году. При этом Zoom получила штраф, эквивалентный 10% выручки компании за прошедший год.

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Захарова прокомментировала проект стратегии нацбезопасности Молдавии
Захарова: Молдавия в проекте стратегии нацбезопасности во всем обвиняет Россию
17 октября 2023, 13:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект стратегии национальной безопасности Молдавии, в котором РФ указана, как страна, которая представляет угрозу национальной безопасности, представляет «стандартный» для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России «во всех смертных грехах». Об этом говорится говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Захарова отметила, что все перечисленное в молдавском проекте нацбезопасности свидетельствуют о русофобской позиции руководства государства. По мнению официального представителя МИД РФ, РФ всегда относилась с большим уважением к интересам Молдавии и ее граждан. 

Захарова добавила, что цель антироссийских положений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии — это попытка накануне предстоящих в ноябре всеобщих местных выборов переложить на РФ вину за управленческую некомпетентность властей республики.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо разорвать все связи с Россией. По ее словам, нужно либо верить в демократию и активно это демонстрировать, либо же это заканчивается одними разговорами.

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#молдавия
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Политолог Гуреев рассказал, какие страны помогут Израилю, а не Украине
Политолог Гуреев считает, что ЕС не поможет Украине и Израилю одновременно
17 октября 2023, 13:40

Фото: istock / Oleksii Liskonih

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке многим странам придётся отказаться от оказания помощи Украине и перенаправить ресурсы Израилю.
Такие предположения делает политолог Данила Гуреев. От поддержки Украины не смогут отказаться только США, сообщает телеканал «360». Ресурсы у США выше, чем у других государств западного блока.
 
«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает Данила Гуреев.
При этом американским властям США тоже становится тяжело отправлять помощь сразу двум странам, считает Гуреев. Но Израиль и его конфликт является для США «более приоритетным, чем украинский кейс».

Ранее израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. 

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#израиль
#сша
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Начало наземной операции Израиля в секторе Газа связали с приездом Байдена
Spiegel: Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена
17 октября 2023, 13:27

Фото: РИА Новости / Стрингер

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не закончится видит президента США Джо Байдена. Информацию об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на собственный источник.

«Израиль не будет заниматься провокациями Байдена во время его официального визита, задействовав свои наземные войска», — отмечает издание.
Напомним, американский лидер посетит Израиль завтра, 18 октября, где проведет встречу, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи выступил с заявлением, что мусульман в случае продолжения преступлений с израильской стороны, уже никто не сможет остановить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#израиль
#армия
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Египет, США и Иордания проведут трехсторонний саммит в Аммане
Al-Qahera News: в Аммане пройдет саммит с участием Египта, США и Иордании
17 октября 2023, 13:21

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Египет, США и Иордания проведут в среду, 18 октября, трехсторонний саммит в иорданской столице Аммане. Об этом сообщает Al-Qahera News.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден после посещения Израиля в среду, 18 октября, в этот же день посетит Иорданию.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден посетит Израиль. Визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден будет координировать свои действия с партнерами из Израиля для освобождения заложников.

 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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