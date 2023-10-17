Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Венгрии далеко не всегда совпадают, однако чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран ЕС не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.