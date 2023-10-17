Путин заявил, что позиции России и Венгрии не всегда совпадают

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Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Венгрии далеко не всегда совпадают, однако чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран ЕС не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Ранее Путин заявил, что товарооборот РФ и Венгрии упал на 35% за первые 7 месяцев этого года. Российский лидер отметил, что необходимо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации.
Глава российского государства подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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Глава российского государства подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.
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Екатерина Коршунова