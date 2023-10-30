Путин заявил, что при взгляде на погибших в Газе детей у него «сжимаются кулаки»

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что при взгляде на погибших в секторе Газа детей у него «сжимаются кулаки».
«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке – кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
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