Путин заявил, что провокации, подобные «Северным потокам», могут повториться

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Не стоит исключать повторение провокаций, подобных подрыву «Северных потоков», об этом заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Владимир Путин также отметил, что несмотря на тот факт, что сломанный газопровод не представлял из себя критически важного объекта - в произошедшем сразу же попытались обвинить Россию.
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