Путин заявил, что прямое включение из курятника оживило работу правительства

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Российский лидер Владимир Путин похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева, которые подключились совещанию президента с членами кабинета министров прямо из курятника.
«Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь - это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством», - с иронией отметил Путин.
Сегодня Андрей Воробьев и Дмитрий Патрушев официально объявили о старте работы селекционного птицеводческого центр «Смена».
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