Путин заявил, что РФ высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Эфиопии Абий Ахмедом сообщил, что высоко ценит многолетние дружеские отношения с государством.
Российский лидер также заявил, что к визиту эфиопского премьера, Москва подготовила пакет документов.
Сообщается, что представителю Эфиопии будет представлена информация, которая касается использования атомной энергии. Глава государства также отметил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество и актуальную мировую повестку.
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Анастасия Крестьянова