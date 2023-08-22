Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных

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Президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам сказал, что отечественные компании уверенно занимают ниши иностранных.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет. Во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.
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